Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка оцінила перспективи наступу ЗСУ біля Херсона

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 08:42
Британська розвідка оцінила перспективи наступу ЗСУ біля Херсона
Український вертоліт. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Британська розвідка оцінила перспективи українського контрнаступу на півдні з огляду на згуртованість сил, які там зосередила Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, британська розвідка відзначає, що з ранку 29 серпня 2022 року декілька бригад ЗСУ посилили артилерійський обстріл на ділянках фронту на півдні України, а українські далекобійні високоточні удари продовжили перешкоджати поповненню російських військ.

Реклама:

"Поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень", – йдеться в огляді.

Однак у розвідці відзначають, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона.

"49-та загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) швидше за все була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні", – йдеться в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

На думку британської розвідки, існує реалістична можливість того, що російська армія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення.

"Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", – вважають у британській розвідці.

Як повідомлялося, Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

Теми: розвідкаХерсонЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
розвідка
Кремль підготував нову інформатаку: Україна "здає" Куп'янськ та інше – ГУР
Розвідка вибухово привітала окупантів зі святами: у вікно колаборанта залетів дрон-камікадзе
Росія почала збирати "Шахеди" на своїй території і наростила виробництво ракет − ГУР
Останні новини
13:13
Залужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
Усі новини...
Реклама: