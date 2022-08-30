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Британська розвідка оцінила перспективи наступу ЗСУ біля Херсона

"Європейська правда"Вівторок, 30 серпня 2022, 08:42
Український вертоліт. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Британська розвідка оцінила перспективи українського контрнаступу на півдні з огляду на згуртованість сил, які там зосередила Росія.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Так, британська розвідка відзначає, що з ранку 29 серпня 2022 року декілька бригад ЗСУ посилили артилерійський обстріл на ділянках фронту на півдні України, а українські далекобійні високоточні удари продовжили перешкоджати поповненню російських військ.

"Поки що неможливо підтвердити масштаби українських досягнень", – йдеться в огляді.

Однак у розвідці відзначають, що з початку серпня Росія докладає значних зусиль для посилення своїх сил на західному березі Дніпра в районі Херсона.

"49-та загальновійськова армія Південного військового округу (ПВО) швидше за все була посилена компонентами 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу (СВО). Більшість підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані та покладаються на крихкі лінії постачання через поромні та понтонні мости через Дніпро. Ця інтеграція підрозділів ПВО та СВО свідчить про значну реорганізацію російських сил в Україні", – йдеться в огляді.

На думку британської розвідки, існує реалістична можливість того, що російська армія зробила крок до раціоналізації кількох напівнезалежних оперативних командувань, які сприяли її поганій роботі на початку вторгнення.

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"Якщо Україні вдасться розпочати тривалі наступальні операції, згуртованість цієї неперевіреної структури, ймовірно, стане ключовим фактором стійкості російської оборони на півдні", – вважають у британській розвідці.

Як повідомлялося, Білий дім бачив повідомлення про те, що Україна розпочала контрнаступ проти російських військ на півдні, але не хоче коментувати конкретні українські військові операції.

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Теми: розвідкаХерсонЗбройні силивійна
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