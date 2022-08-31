За добу росіяни втратили 350 вояк і 20 танків – Генштаб

Станом на 189 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 900 військових, 1 974 танки та 1 091 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 974 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18) од,

артилерійських систем – 1 091 (+12) од,

РСЗВ – 285 (+3) од,

засобів ППО – 152 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од,

крилатих ракет – 196 (+0) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19) од,

спеціальної техніки – 103 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.