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За добу росіяни втратили 350 вояк і 20 танків – Генштаб

Мазуренко Альона Середа, 31 серпня 2022, 09:23
фото: Генштаб

Станом на 189 день повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів на війні в Україні становлять – 47 900 військових, 1 974 танки та 1 091 артилерійських систем. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook  

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 47 900 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 974 (+20) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 312 (+18) од,
  • артилерійських систем – 1 091 (+12) од,
  • РСЗВ – 285 (+3) од,
  • засобів ППО – 152 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 849 (+2) од,
  • крилатих ракет – 196 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 236 (+19) од,
  • спеціальної техніки – 103 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.  

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Теми: РосіявійнаЗбройні сили
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