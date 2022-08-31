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Міністр оборони Литви: Горбачов був злочинцем

"Європейська правда"Середа, 31 серпня 2022, 10:39

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що останній лідер Радянського союзу Михаїл Горбачов, який помер у вівторок, був злочинцем, який віддав наказ про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі та інших місцях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Він був злочинцем, який наказав про жорстоке придушення мирних протестів у Вільнюсі, Тбілісі, Алмати, Баку та інших містах. Покаяння не було. Такі спогади, хоча про мертвих говорять або добре, або ніяк. Ну, не цього разу. Єдиний плюс у тому, що він підписав капітуляцію Радянського союзу", - заявив Анушаускас.

Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя внаслідок тяжкої хвороби.

Він був Генеральним секретарем Комуністичної партії Радянського Союзу з 1985 до 1991 року.

На Заході його згадують як людину, яка сприяла потеплінню відносин між СРСР і США, його заслугою вважаються і розпочаті демократичні реформи.

Однак він не зробив більш рішучої модернізації застійної державної економіки і зберігав суворий контроль над політичним ладом, і в Литві його пам'ятатимуть як того, хто силою пригнічував прагнення країни до незалежності.

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"Пам'ятаю, коли в 1982-1985 роках генсеків одного за іншим відключали від кисню, Михаїл Горбачов викликав ейфорію на Заході. Але він був лідером кримінальної партії, а її природу не зміниш навіть гласністю. А литовці та інші скористалися ситуацією для відновлення незалежності", - заявив міністр оборони Литви.

У ніч на 13 січня 1991 року під час штурму радянськими військовими частинами Вільнюської телевежі та будівлі Комітету з радіо та телемовлення загинуло 14 осіб.

Родичі загиблих у січневих подіях 1991 року в Литві домагалися відповідальності Горбачова до його смерті.

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Теми: ЛитваРосія
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