США готують нову безпекову допомогу для України

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.

Реклама:

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів.

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.