На вулицях Маріуполя досі лежать тіла, які розтаскують собаки – радник мера

В окупованому Маріуполі на вулицях досі лежать трупи цивільних у пакетах, адже "влада" відмовляється їх прибирати.

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району".

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Деталі: За його словами, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання.

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Нагадаємо: Раніше місцева влада повідомила, що російські окупанти в Маріуполі занесли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, в один із супермаркетів.