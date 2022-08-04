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На вулицях Маріуполя досі лежать тіла, які розтаскують собаки – радник мера

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 10:43
На вулицях Маріуполя досі лежать тіла, які розтаскують собаки – радник мера
Трупи цивільних на вулицях Маріуполя, Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі на вулицях досі лежать трупи цивільних у пакетах, адже "влада" відмовляється їх прибирати. 

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району". 

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Деталі: За його словами, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання. 

 

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Нагадаємо: Раніше місцева влада повідомила, що російські окупанти в Маріуполі занесли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, в один із супермаркетів.

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Теми: Маріупольокупація
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