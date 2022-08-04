Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На вулицях Маріуполя досі лежать тіла, які розтаскують собаки – радник мера

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 10:43
Трупи цивільних на вулицях Маріуполя, Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі на вулицях досі лежать трупи цивільних у пакетах, адже "влада" відмовляється їх прибирати. 

Джерело: радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Дослівно: "На перехресті вул. Ломізова та Азовстальської досі на вулиці лежать два трупи цивільних, запаковані в пластикові пакети. Пакети розривають бродячі собаки, розтаскуючи частини тіл по району". 

Деталі: За його словами, окупаційна влада відмовляється реагувати на звернення місцевих мешканців та проводити поховання. 

 

Читайте також: Маріуполю загрожує екологічна катастрофа через трупи та бомбардування – екоактивіст

Нагадаємо: Раніше місцева влада повідомила, що російські окупанти в Маріуполі занесли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, в один із супермаркетів.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Маріупольокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

фотоПерший гелікоптер купили на кошти UNITED24

Усі новини...
Маріуполь
Пішки з оточеного міста. Невідома історія виходу морпіхів із Маріуполя
Росіяни у Маріуполі почали термінову заготівлю дров на зиму – радник мера
Окупанти в Маріуполі руйнують меморіал захисникам: хочуть поставити Невського на коні
Останні новини
22:08
В Україну повернули маму і трьох дітей з Харківщини, яких росіяни вивезли до РФ
22:04
У Польщі заявили про спроби РФ використати цукрову кризу для антиукраїнської пропаганди
21:58
НБУ посилив обмеження щодо колекторів для захисту споживачів
21:55
Керівниця Amnesty International про критику звіту організації: "Це не змінить фактів"
21:32
ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина
21:29
Латвія призупинила угоду про економічне співробітництво з Росією
21:25
США відклали випробування ракети Minuteman III, щоб ще більше не дратувати Китай – ЗМІ
21:11
На Одещині викрили підпільне виробництво цигарок, повʼязане з "королем контрабанди" Альперіним
21:05
У Німеччині зросло число тих, хто проти збільшення поставок зброї Україні
20:58
Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів
Усі новини...