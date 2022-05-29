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Росіяни звозять трупи, які вимило з могил, у супермаркет Маріуполя – радник мера

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 11:17
БРАТСЬКІ МОГИЛИ У МАРІУПОЛІ, ФОТО: ЄВГЕНІЙ МАЛОЛЄТКА

Російські окупанти в Маріуполі везли трупи, які вимило з могил при відновленні водопостачання, у один з супермаркетів, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Увага, у новині вміст чутливого характеру!

Пряма мова Андрющенка: "В приміщенні супермаркету "Щирий кум" в Лівобережному районі по пр. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Буквально.

Сюди росіяни звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково - ексгумованих. Просто звалюють, наче сміття.

Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію патологоанатомів".

Деталі: Андрющенко наголошує, що це фото – свіже і є демонстрацією загроз епідемії.

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Нагадаємо: Мер Маріуполя Вадим Бойченко попереджає про ризик виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.

Теми: МаріупольвійнаРосіяокупація
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