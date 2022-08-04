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Торецьк: росіяни влучили у зупинку, багато загиблих

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 12:37
Торецьк: росіяни влучили у зупинку, багато загиблих
усі фото: ова

Російські окупанти влучили у зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області, загинули щонайменше 8 людей.

Джерело: глава ОВА Павло Кириленко

Пряма мова Кириленка: "8 загиблих, 4 поранених – такі наслідки обстрілу Торецька, який росіяни здійснили сьогодні близько 11 години.

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Серед поранених – три дитини.

За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей".

Деталі: За словами Кириленка, росіяни пошкодили церкву та поранили священника, пошкодили навколишні багатоповерхівки.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник ОВА закликає жителів евакуюватися.

Передісторія: Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Теми: Донецька областьобстрілРосія
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