Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центрі Донецька прилетіло на похорон командувачки окупантів, в ОП кажуть: вдарили по собі

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:38
У центрі Донецька прилетіло на похорон командувачки окупантів, в ОП кажуть: вдарили по собі
Скріншот з відео

Російські ЗМІ стверджують, що центр Донецька, де проходило прощання з командиркою окупантів Ольгою Качурою, був обстріляний. В ОП спростували причетність ЗСУ. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости, Медуза з посиланням на заяву радника ОП Михайла Подоляка, нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Як заявляють окупанти, церемонію у драмтеатрі перервали через обстріли з боку Збройних сил України. Гостей евакуювали у бомбосховище. РосЗМІ стверджують, що є двоє загиблих та п’ятеро постраждалих. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили УП, що не володіють інформацією щодо обстрілів Донецька. 

Реклама:

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, что було влучання і у драмтеатр, і у готель "Донбас Палас" неподалік. За його словами, в готелі жили кадирівці.

Радник ОП Михайло Подоляк спростував звинувачення окупантів, що удару по центру Донецька завдали ЗСУ. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Подоляка: "По Донецьку б'ють лише самі росіяни чи корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку.

Всі ці вибухи (потрібні - ред.) тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватись і йти вбивати українців далі".

Довідка: До 2014 року Ольга Качура служила в поліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню та віддавала накази про обстріли Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Передісторія: 

  • 3 серпня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивним "Корса". 
  • До цього суд міста Чернівці заочно засудив "Корсу" до 12 років позбавлення волі за участь у терористичній діяльності. 

Теми: Донецьквійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Донецьк
В окупованому Донецьку прилетіло в будівлю "МВС" терористів – Андрющенко
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Асєєв розповів, як ексрозвідник Червінський допоміг знайти у Києві головного ката "Ізоляції" "Палича"
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: