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У центрі Донецька прилетіло на похорон командувачки окупантів, в ОП кажуть: вдарили по собі

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 12:38
Скріншот з відео

Російські ЗМІ стверджують, що центр Донецька, де проходило прощання з командиркою окупантів Ольгою Качурою, був обстріляний. В ОП спростували причетність ЗСУ. 

Джерело: ТАСС, РИА Новости, Медуза з посиланням на заяву радника ОП Михайла Подоляка, нардеп Олексій Гончаренко у Facebook

Деталі: Як заявляють окупанти, церемонію у драмтеатрі перервали через обстріли з боку Збройних сил України. Гостей евакуювали у бомбосховище. РосЗМІ стверджують, що є двоє загиблих та п’ятеро постраждалих. У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили УП, що не володіють інформацією щодо обстрілів Донецька. 

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, что було влучання і у драмтеатр, і у готель "Донбас Палас" неподалік. За його словами, в готелі жили кадирівці.

Радник ОП Михайло Подоляк спростував звинувачення окупантів, що удару по центру Донецька завдали ЗСУ. 

Пряма мова Подоляка: "По Донецьку б'ють лише самі росіяни чи корпуси народної міліції невизнаних кримінальних республік. Тому безглуздо нам завдавати ударів по якихось заходах у Донецьку.

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Всі ці вибухи (потрібні - ред.) тільки для того, щоб показати: дивіться, які звірі на тій стороні, давайте більш інтенсивно мобілізуватись і йти вбивати українців далі".

Довідка: До 2014 року Ольга Качура служила в поліції Горлівки, а потім перейшла на бік окупантів. "Корса" командувала дивізіоном реактивних систем залпового вогню та віддавала накази про обстріли Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Передісторія: 

  • 3 серпня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували одіозну командирку артилерії так званої "ДНР" Ольгу Качуру з позивним "Корса". 
  • До цього суд міста Чернівці заочно засудив "Корсу" до 12 років позбавлення волі за участь у терористичній діяльності. 

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Теми: Донецьквійна
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