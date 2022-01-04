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Позивний "Корса": командирці артилеристів "ДНР" дали 12 років заочно

Вівторок, 4 січня 2022, 13:56
Позивний Корса: командирці артилеристів ДНР дали 12 років заочно
Ольга Качура, фото АиФ - aif.ru

Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно засудив до 12 років позбавлення волі учасницю терористичної організації "ДНР".

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, уродженка Донецька з позивним "Корса" у 2014 році приєдналася до незаконного збройного формування "3-я окрема мотострілецька бригада "Беркут", створеного на основі так званої "групи Безлера". З того часу колишня співробітниця органів МВС України бере активну участь у терористичній діяльності. 

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На посаді командира артилерійського дивізіону у званні "полковник військ ДНР" вона безпосередньо керувала обстрілами позицій військовослужбовців Збройних Сил України та добровольчих військових формувань реактивними системами залпового вогню БМ-21 "ГРАД" поблизу населених пунктів Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ, Маринівка, Авдіївка Донецької області, що призвело до масової загибелі людей.

Суд визнав "Корсу" винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, і призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

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Наразі засуджена переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області, її оголошено в розшук.

У російських ЗМІ є багато інтерв'ю Ольги Качури, яка відома за позивним "Корса", а також її фотографії.

Теми: судДНРМВСсепаратизмСБУ
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