Зеленський хоче поговорити з Китаєм: Пекін має важелі впливу на Путіна

Президент Володимир Зеленський хотів би напряму поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном про напад Росії на Україну, оскільки Китай має економічні важелі тиску на Путіна.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю South China Morning Post

Пряма мова Зеленського: "Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з (президентом – ред.) Сі Цзіньпіном рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно".

Деталі: За словами президента, Китай – це "дуже потужна держава, потужна економіка", тому Китай може політично та економічно впливати на Росію, щоб припинити бойові дії.

Пряма мова Зеленського: "Я впевнений, що без китайського ринку Росія відчувала б повну економічну ізоляцію. Це те, що Китай може зробити, – обмежити торгівлю з Росією до закінчення війни".

Деталі: Президент також нагадав, що Китай є постійним членом Радбезу ООН, а отже може використовувати свій статус, щоб показати іншим країнам, що вони повинні дотримуватися міжнародних норм.

За словами Зеленського, він розуміє, що Китай бажає зберегти "збалансоване" ставлення до війни. Водночас він нагадав, що Росія безпідставно вторглась на українську суверенну територію.

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Зеленський вважає, що Китай, "як велика і потужна країна, міг би, так би мовити, поставити Росію на місце".

Президент додав, що дуже хотів би, щоб Китай переглянув своє ставлення до РФ.

Видання зазначає, що це перше інтерв’ю Зеленського азійським ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення Росії. Розмова відбулася через Zoom і тривала 40 хвилин.

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