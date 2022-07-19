Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні

Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, не вживаючи слова "війна", заявив, що США винні в "кризі в Україні" і є найбільшим чинником, який її підживлює.

Джерело: посольство Китаю в США

Пряма мова: "У питанні України Китай займає об'єктивну та справедливу позицію і стоїть на стороні миру та справедливості.

Ми рішуче виступаємо проти будь-яких необґрунтованих підозр, погроз та тиску щодо Китаю.

Ми також рішуче виступаємо проти односторонніх незаконних санкцій, які не ґрунтуються на міжнародному праві.

Як ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що його підживлює, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії, тиск та роздування вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну, скориставшись ситуацією.

США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами".

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Деталі: Спікер китайського МЗС додав, що США не "світовий поліцейський".

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що надання зброї чи будь-яка допомога з боку Китаю, щоб допомогти Росії ухилитися від санкцій, коштуватиме дуже дорого.

Крім того, речник МЗС Китаю закликав США припинити продавати зброю Тайваню.