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Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні

Альона Мазуренко Вівторок, 19 липня 2022, 23:53
Китай повторив мантру Кремля, що США винні у кризі в Україні

Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, не вживаючи слова "війна", заявив, що США винні в "кризі в Україні" і є найбільшим чинником, який її підживлює.

Джерело: посольство Китаю в США

Пряма мова: "У питанні України Китай займає об'єктивну та справедливу позицію і стоїть на стороні миру та справедливості.

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Ми рішуче виступаємо проти будь-яких необґрунтованих підозр, погроз та тиску щодо Китаю.

Ми також рішуче виступаємо проти односторонніх незаконних санкцій, які не ґрунтуються на міжнародному праві.

Як ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що його підживлює, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії, тиск та роздування вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну, скориставшись ситуацією.

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США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами".

Деталі: Спікер китайського МЗС додав, що США не "світовий поліцейський".

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що надання зброї чи будь-яка допомога з боку Китаю, щоб допомогти Росії ухилитися від санкцій, коштуватиме дуже дорого.

Крім того, речник МЗС Китаю закликав США припинити продавати зброю Тайваню.

Теми: КитайУкраїнаСШАвійна
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