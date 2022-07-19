Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай повторив мантру Кремля, що США винні у "кризі" в Україні

Мазуренко Альона Вівторок, 19 липня 2022, 23:53

Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь, не вживаючи слова "війна", заявив, що США винні в "кризі в Україні" і є найбільшим чинником, який її підживлює.

Джерело: посольство Китаю в США

Пряма мова: "У питанні України Китай займає об'єктивну та справедливу позицію і стоїть на стороні миру та справедливості.

Ми рішуче виступаємо проти будь-яких необґрунтованих підозр, погроз та тиску щодо Китаю.

Ми також рішуче виступаємо проти односторонніх незаконних санкцій, які не ґрунтуються на міжнародному праві.

Як ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що його підживлює, США повинні глибоко задуматися про свої помилкові дії, тиск та роздування вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію та створювати нову Холодну війну, скориставшись ситуацією.

США повинні сприяти належному врегулюванню кризи відповідальним чином та створювати середовище та умови, необхідні для мирних переговорів між зацікавленими сторонами".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Спікер китайського МЗС додав, що США не "світовий поліцейський".

Раніше представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що надання зброї чи будь-яка допомога з боку Китаю, щоб допомогти Росії ухилитися від санкцій, коштуватиме дуже дорого.

Крім того, речник МЗС Китаю закликав США припинити продавати зброю Тайваню.

Теми: КитайУкраїнаСШАвійна
Головне сьогодні

доповнено Окупанти вдарили по Харкову: 3 загиблих

Зведення Генштабу: В російських підрозділах процвітає непокора і пияцтво

Якщо Росія анексує додаткові території України, ми відреагуємо швидко і жорстко – Білий дім

Україна зіткнулась із труднощами при доставці західної зброї на передову – WSJ

Шкодить репутації: Тищенко більше не голова закарпатської "Слуги народу"

В Угорщині раптом заявили, що не проти транзиту зброї до України

Усі новини...
Китай
США схвалили військову допомогу Тайваню на понад 100 мільйонів доларів
Блінкен переконував главу МЗС Китаю засудити війну Росії проти України
Керівники МІ5 і ФБР разом попередили про зростання загрози з боку Китаю
Останні новини
09:51
Західна Європа потерпає від аномальної ​​спеки: температурні рекорди та масштабні пожежі
09:38
доповнено Окупанти вдарили по Харкову: 3 загиблих
09:35
Британський ритейлер дитячих товарів Mothercare може піти з РФ – ЗМІ
09:28
Росіяни обстріляли центр Гуляйполя, по Донбасу й Одещині випустили ракети – ОВА
09:24
Чи можуть ухилянтам від мобілізації видати повістку повторно – пояснює юрист
09:03
ЗСУ вже знищили 1 700 танків окупантів
08:54
Британська розвідка: Антонівський міст – ключова вразливість росіян на Херсонщині
08:42
Держдеп заявив про "огидну тактику" Росії і "просте рішення" щодо зерна
08:31
Парламент Італії у середу вирішуватиме долю уряду Драгі
08:28
фото Луганщина: ЗСУ зупинили наступ росіян біля Білогорівки – Гайдай
Усі новини...