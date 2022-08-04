Обов’язкова евакуація з Донеччини: влада підказала алгоритм дій
Четвер, 4 серпня 2022, 13:33
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило алгоритм дій, як жителям Донеччини евакуюватися на безпечну територію.
Джерело: Мінреінтеграції
Деталі: Влада у 4 кроки повідомила план дій для українців.
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- Залишити заявку за телефоном
- Дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовна доставка до евакуаційного потяга у Покровську.
- Сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія (3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей, 2 тисячі – усім іншим).
- Оселитися у Кіровоградські області, це безкоштовно.
Влада обіцяє такі соцгарантії:
- безкоштовне житло;
- безкоштовне харчування;
- гуманітарна допомога;
- психологічна допомога;
- медична допомога тощо;
- соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".
Нагадаємо: Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.
ВІДЕО ДНЯ
Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.