Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обов’язкова евакуація з Донеччини: влада підказала алгоритм дій

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 13:33
Обов’язкова евакуація з Донеччини: влада підказала алгоритм дій
евакуація з донетчини, фото getty

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило алгоритм дій, як жителям Донеччини евакуюватися на безпечну територію.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: Влада у 4 кроки повідомила план дій для українців.

Реклама:
  1. Залишити заявку за телефоном
  2. Дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовна доставка до евакуаційного потяга у Покровську.
  3. Сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія (3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей, 2 тисячі – усім іншим).
  4. Оселитися у Кіровоградські області, це безкоштовно.

Влада обіцяє такі соцгарантії:

  • безкоштовне житло;
  • безкоштовне харчування;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога тощо;
  • соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".

Нагадаємо: Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Теми: Донецька областьевакуаціявійнаКропивницький
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Донецька область
В ніч на 30 серпня росіяни накрили вогнем Донеччину: двоє загиблих, семеро поранених
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: