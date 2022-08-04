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Обов’язкова евакуація з Донеччини: влада підказала алгоритм дій

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 13:33
евакуація з донетчини, фото getty

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило алгоритм дій, як жителям Донеччини евакуюватися на безпечну територію.

Джерело: Мінреінтеграції

Деталі: Влада у 4 кроки повідомила план дій для українців.

  1. Залишити заявку за телефоном
  2. Дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовна доставка до евакуаційного потяга у Покровську.
  3. Сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати одноразову грошову допомогу на станції Кропивницький або Олександрія (3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей, 2 тисячі – усім іншим).
  4. Оселитися у Кіровоградські області, це безкоштовно.

Влада обіцяє такі соцгарантії:

  • безкоштовне житло;
  • безкоштовне харчування;
  • гуманітарна допомога;
  • психологічна допомога;
  • медична допомога тощо;
  • соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".

Нагадаємо: Евакуйованим з Донеччини щомісяця надходитиме грошова допомога 2-3 тисячі гривень.

Уряд України запровадив обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

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Теми: Донецька областьевакуаціявійнаКропивницький
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