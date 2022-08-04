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Шустеру не забороняли в'їзд в Україну - джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 серпня 2022, 13:47
САВІК ШУСТЕР, ФОТО "САВІК ШУСТЕР СТУДІО", 3S.TV

У соцмережах поширили інформацію, що журналісту та телеведучому Савіку Шустеру заборонили в'їзд в Україну. Українська правда з'ясувала, що це не так.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: УП звернулася до Держприкордонслужби через появу в мережі інформації щодо нібито заборони на в’їзд Шустеру від українських силовиків.

Речник ДПСУ наголосив, що Держприкордонслужба не може надавати конфіденційну інформацію щодо третіх осіб.

Водночас джерело УП повідомило, що стосовно Шустера немає якихось застережень від органів, що уповноважені державою видавати заборони на в’їзд.

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Теми: Шустер
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