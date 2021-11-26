Зеленський відчитав Шустера: У вас у програмі мономонолог

Президент Володимир Зеленський публічно відчитав журналіста Савіка Шустера під час пресмарафону 26 листопада, заявивши, що його програма – це монолог, а не діалог.

Джерело: Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання Шустера

Деталі: Говорячи про те, що оточення олігарха Ріната Ахметова втягує його у війну проти України і президента, Зеленський сказав, що розхитування ситуації всередині країни відбуваються у тому числі і завдяки Шустеру, як журналісту.

Пряма мова Зеленського: "Завдяки вам це теж відбувається – ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни".

Пряма мова Шустера: "Завдяки мені? Яким чином?".

Пряма мова Зеленського: "Завдяки засобам масової інформації. Тому що інформація доноситься до наших людей завдяки ЗМІ".

Деталі: Президент заявив, що не вірить ні в держперевороти, ні в те, що в цьому буде задіяний Ахметов.

Пряма мова Шустера: "Якби він був таким дурним, напевно, він не був би таким багатим..."

Пряма мова Зеленського: "Савіку, у нас у вами різне ставлення з погляду розуму, інтелекту та грошей. Мій батько – професор, він небагатий чоловік. Я розумію, що ви багатий журналіст, я все розумію, але є журналісти – я перепрошую – але є журналісти, які не так фінансово забезпечені, як ви особисто, які є громадянами України, які не є резидентами інших країн. І я дуже поважаю їхню відкритість і, так би мовити, їхню журналістську етику, але вони теж розумні. Ну, я маю на увазі, що вони не дурніші за вас, ось про що я кажу".

Пряма мова Шустера: "Я багатий досвідом…"

Зеленський перебиває: "Можна, я відповім?".

Пряма мова Шустера: "Я дуже багатий досвідом. Дуже мало журналістів були в полоні Аль-Каїди, наприклад…"

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що ви зараз просто змагаєтесь у якійсь незрозумілій мені – я- то відкритий – у риториці якійсь – я не розумію, навіщо. У вас є ваша програма – ви там у форматі мономонологу розповідаєте, хто ми, що ми та що відбувається в Україні. Мені здається, цього достатньо. А тут я готовий відповісти на будь-які ваші запитання".

Пряма мова Шустера: "Я вважаю себе, по-перше, європейцем…"

Пряма мова Зеленського: "А я вважаю себе українцем".

Пряма мова Шустера: "Ну і прекрасно. Теж частина Європи, вірно?".

Пряма мова Зеленського: "Так, абсолютно".

Пряма мова Шустера: "Ми з вами на одній великій батьківщині в Європі перебуваємо…"

Пряма мова Зеленського: "У чому ваше запитання?"

Деталі: Після цієї суперечки Шустер поставив своє питання – воно стосувався зриву операції із затримання "вагнерівців".

Зеленський також заявив, що Шустер служить олігархам.

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