Зеленський відчитав Шустера: У вас у програмі мономонолог
Президент Володимир Зеленський публічно відчитав журналіста Савіка Шустера під час пресмарафону 26 листопада, заявивши, що його програма – це монолог, а не діалог.
Джерело: Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання Шустера
Деталі: Говорячи про те, що оточення олігарха Ріната Ахметова втягує його у війну проти України і президента, Зеленський сказав, що розхитування ситуації всередині країни відбуваються у тому числі і завдяки Шустеру, як журналісту.
Пряма мова Зеленського: "Завдяки вам це теж відбувається – ось це розхитування постійне ситуації всередині нашої країни".
Пряма мова Шустера: "Завдяки мені? Яким чином?".
Пряма мова Зеленського: "Завдяки засобам масової інформації. Тому що інформація доноситься до наших людей завдяки ЗМІ".
Деталі: Президент заявив, що не вірить ні в держперевороти, ні в те, що в цьому буде задіяний Ахметов.
Пряма мова Шустера: "Якби він був таким дурним, напевно, він не був би таким багатим..."
Пряма мова Зеленського: "Савіку, у нас у вами різне ставлення з погляду розуму, інтелекту та грошей. Мій батько – професор, він небагатий чоловік. Я розумію, що ви багатий журналіст, я все розумію, але є журналісти – я перепрошую – але є журналісти, які не так фінансово забезпечені, як ви особисто, які є громадянами України, які не є резидентами інших країн. І я дуже поважаю їхню відкритість і, так би мовити, їхню журналістську етику, але вони теж розумні. Ну, я маю на увазі, що вони не дурніші за вас, ось про що я кажу".
Пряма мова Шустера: "Я багатий досвідом…"
Зеленський перебиває: "Можна, я відповім?".
Пряма мова Шустера: "Я дуже багатий досвідом. Дуже мало журналістів були в полоні Аль-Каїди, наприклад…"
Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що ви зараз просто змагаєтесь у якійсь незрозумілій мені – я- то відкритий – у риториці якійсь – я не розумію, навіщо. У вас є ваша програма – ви там у форматі мономонологу розповідаєте, хто ми, що ми та що відбувається в Україні. Мені здається, цього достатньо. А тут я готовий відповісти на будь-які ваші запитання".
Пряма мова Шустера: "Я вважаю себе, по-перше, європейцем…"
Пряма мова Зеленського: "А я вважаю себе українцем".
Пряма мова Шустера: "Ну і прекрасно. Теж частина Європи, вірно?".
Пряма мова Зеленського: "Так, абсолютно".
Пряма мова Шустера: "Ми з вами на одній великій батьківщині в Європі перебуваємо…"
Пряма мова Зеленського: "У чому ваше запитання?"
Деталі: Після цієї суперечки Шустер поставив своє питання – воно стосувався зриву операції із затримання "вагнерівців".
Зеленський також заявив, що Шустер служить олігархам.
Передісторія:
- Раніше джерела "Української правди" повідомляли, що стосунки між президентом Володимиром Зеленським і олігархом Рінатом Ахметовим почали псуватися після прийняття закону про олігархів, звільнення спікера ВР Дмитра Разумкова і зміни манери спілкування представників Офісу з Ахметовим і його людьми.
- Ахметов заперечував, що манера спілкування представників Офісу президента із ним та його людьми погіршила його стосунки з командою Володимира Зеленського, а також те, що його медіа стали більше критикувати владу через це.
- 19 листопада представники влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не прийшли на ефір "Свободи слова Савіка Шустера", на якому мали обговорювати питання "вагнерівців" після публікації документів щодо спецоперації журналісткою Яніною Соколовою.
- Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що представники влади не пішли в ефір телепрограми обговорювати зрив спецоперації щодо "вагнерівців", бо то олігархічне телебачення, а запрошення туди – фейк та хайп.
- Президентська партія "Слуга народу" вирішила більше не брати участі в ефірах на каналах олігарха Ріната Ахметова "Україна-24" та "Україна".