Перший гелікоптер купили на кошти UNITED24

На кошти, зібрані через платформу UNITED24, вперше придбали гелікоптер МІ-2АМ-1.

Джерело: United24, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Деталі: Зазначається, що вартість вертольота 23,4 млн грн.

Він призначений переважно для евакуації важкопоранених з поля бою.

Мі-2АМ-1 виробляють в Україні, що полегшує постачання та сервісне обслуговування, а військові зможуть отримати транспорт найближчим часом.

Довідково: Модель є багатоцільовим повітряним транспортом, який використовують переважно для евакуації поранених з поля бою.

Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1200 кг на відстань до 600 км і на швидкості до 200 км/год, що дозволяє вчасно дістатись шпиталю тим, для кого кожна хвилина є критичною.

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