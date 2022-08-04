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Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

Альона Мазуренко Четвер, 4 серпня 2022, 16:34
Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації, а будь-які спроби виправдати геноцид українців і поставити під сумнів право на опір - це збочення. 

Джерело: міністр у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

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Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю".

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Деталі: Резніков наголосив, що єдина причина, чому сотні тисяч українців ще живі і мають свій дім – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.

Також міністр перерахував факти "звірячого" поводження російських окупантів:

  • росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.
  • росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.
  • росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.
  • росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Передісторія: 

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Теми: Резніков
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