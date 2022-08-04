Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

Мазуренко Альона Четвер, 4 серпня 2022, 16:34
ОЛЕКСІЙ РЕЗНІКОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації, а будь-які спроби виправдати геноцид українців і поставити під сумнів право на опір - це збочення. 

Джерело: міністр у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю".

Деталі: Резніков наголосив, що єдина причина, чому сотні тисяч українців ще живі і мають свій дім – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.

ВІДЕО ДНЯ

Також міністр перерахував факти "звірячого" поводження російських окупантів:

  • росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.
  • росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.
  • росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.
  • росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Передісторія: 

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Резніков
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

оновлено від 14:51На Луганщині обстріляли авто з топ-колаборантами

Усі новини...
Резніков
В Україну прибули додаткові HIMARS від США – Резніков
Повістка ще не означає мобілізацію, але дехто діє по-старому – Резніков
Резніков розповів про перспективи поставок танків Leopard в Україну
Останні новини
03:08
США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією
02:15
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні
01:29
Зеленський замінив Венедіктову на Костіна в РНБО
00:38
РФ тричі гатила по Сумщині, але обійшлося без жертв
23:58
Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні
23:49
Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ
23:37
У Берліні проти проведення виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
23:23
Посольство Азербайджану в Британії ненадовго захопили радикали
23:08
Які емоції переживають біженці за кордоном – пояснюють психологи
23:03
Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі
Усі новини...