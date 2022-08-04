Резніков про Amnesty: Сумнів у праві українців чинити опір геноциду – це збочення

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що матеріал Amnesty International свідчить про "втрату адекватності" в організації, а будь-які спроби виправдати геноцид українців і поставити під сумнів право на опір - це збочення.

Джерело: міністр у Facebook

Пряма мова Резнікова: "Будь-які спроби поставити під сумнів право українців опиратися геноциду, захищати свої родини й домівки, захищати свої життя і життя своїх дітей, опиратися діям Росії як держави-терориста – це збочення, у які б правові конструкції його б не маскували.

Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет.

Україна – правова держава. Ми всебічно аналізуємо і даємо оцінку, у тому числі – юридичну, подіям на війні, як того вимагають наші зобов’язання.

Але ми не дозволимо паплюжити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю".

Деталі: Резніков наголосив, що єдина причина, чому сотні тисяч українців ще живі і мають свій дім – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.

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Також міністр перерахував факти "звірячого" поводження російських окупантів:

росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної.

росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених.

росіяни масово гвалтують жінок та дітей, калічать, грабують, нищать все живе.

росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

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