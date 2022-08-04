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Звіт Amnesty маніпулятивний і підіграє Росії та її пропагандистам – омбудсмен

Мазуренко Альона Четвер, 4 серпня 2022, 17:39

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає звіт Amnesty International маніпулятивним і таким, що підіграє агресору та пропагандистам РФ. 

Джерело: коментар омбудсмена, глава ВР Руслан Стефанчук 

Пряма мова Лубінця: "Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважаю, що даний звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам ніж розуміє контекст в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет...

Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці.

Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення.

Полишення населення міст і селищ наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації несе найбільшу загрозу правам людини".

Деталі: Лубінець додав, що був обурений заявою Amnesty International, у якій українські ЗСУ звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії нібито загрожує населенню України.

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Пряма мова: "Під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ".

Він наголосив, що найбільш масові порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон.

За словами Лубінця, захист ЗСУ населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію і допомагати цивільному населенню.

Омбудсмен нагадав, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом.

Також він наголосив, що уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію.

Наразі в Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію.

Передісторія: 

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

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Теми: омбудсменЗбройні силивійна
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