Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Звіт Amnesty маніпулятивний і підіграє Росії та її пропагандистам – омбудсмен

Альона Мазуренко Четвер, 4 серпня 2022, 17:39
Звіт Amnesty маніпулятивний і підіграє Росії та її пропагандистам – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає звіт Amnesty International маніпулятивним і таким, що підіграє агресору та пропагандистам РФ. 

Джерело: коментар омбудсмена, глава ВР Руслан Стефанчук 

Пряма мова Лубінця: "Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини вважаю, що даний звіт Amnesty International є маніпулятивним та таким, що надає більшу перевагу діям країни-агресора та її пропагандистам ніж розуміє контекст в Україні - країні, яка веде оборонну війну, захищаючи власне населення і власний суверенітет...

Реклама:

Надаючи рекомендації, Amnesty International ніби перебуває в Середньовіччі, де бої велися у відкритому полі за межами фортеці.

Ми тримаємо оборону від нападу країни, яка порушує всі можливі норми міжнародного права. Країни, яка гвалтує, катує і вбиває цивільне населення.

Полишення населення міст і селищ наодинці із військовослужбовцями Російської Федерації несе найбільшу загрозу правам людини".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Лубінець додав, що був обурений заявою Amnesty International, у якій українські ЗСУ звинувачуються у тому, що бойова тактика української армії нібито загрожує населенню України.

Пряма мова: "Під загрозу цивільне населення потрапило виключно через необгрунтовану збройну агресію Російської Федерації і припиниться ця загроза одразу, як тільки російські військослужбовці покинуть межі України, а російське військове командування перестане віддавати злочинні накази про обстріл українських міст і селищ".

Він наголосив, що найбільш масові порушення прав людини і воєнні злочини були скоєні в місцях, які знаходились та знаходяться під контролем російських військових - це Буча, Ірпінь, Мотижин, Маріуполь, Херсон.

За словами Лубінця, захист ЗСУ населених пунктів від окупації російськими військами дає можливість здійснювати евакуацію і допомагати цивільному населенню.

Омбудсмен нагадав, що "urban warfare" - війна в умовах міста - не є забороненою міжнародним правом, і не є порушенням лише за фактом.

Також він наголосив, що уряд у місцях активних бойових дій зупинив навчальний процес, проводив та проводить евакуацію.

Наразі в Донецькій області оголошено обов’язкову евакуацію.

Передісторія: 

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.

Теми: омбудсменЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
омбудсмен
Україну досі не допустили до полонених в Угорщині, вони фактично в ізоляції – Лубінець
Угорщина порушила міжнародне право, коли прийняла від РФ полонених українців – Лубінець
Офіс омбудсмена знає про 240 випадків вилучення дітей у біженців з України в країнах ЄС
Останні новини
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
13:00
Доходи компаній видобувної галузі під час війни: держкомпанія обійшла компанії Ахметова
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
Усі новини...
Реклама: