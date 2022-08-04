СБУ встановила усіх, хто допоміг Росії красти українське зерно – від екснардепа до іноземних кораблів
СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Серед них – колишній народний депутат від "Опоблоку" ексрегіонал Євген Балицький.
Джерело: СБУ
Деталі: Вартість краденого зерна оцінили в $200 млн.
Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.
СБУ повідомила про підозру таким фігурантам:
- Євгену Балицькому - очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;
- Олександру Сауленку - самопроголошеному "виконувачу обов’язків мера" Бердянська;
- Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського торговельного порту.
Росіяни для викрадення зерна залучили судна під прапорами РФ та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".
Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що вивозять зерно з портів окупованих територій.
Нагадаємо: Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.