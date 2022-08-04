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СБУ встановила усіх, хто допоміг Росії красти українське зерно – від екснардепа до іноземних кораблів

Роман ПетренкоЧетвер, 4 серпня 2022, 18:01
СБУ встановила усіх, хто допоміг Росії красти українське зерно – від екснардепа до іноземних кораблів
судно, яке брало участь у крадіжці українського зерна, фото сбу

СБУ встановила зрадників, які допомогли РФ викрасти понад 650 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої Херсонщини і Запоріжжя. Серед них – колишній народний депутат від "Опоблоку" ексрегіонал Євген Балицький.

Джерело: СБУ

Деталі: Вартість краденого зерна оцінили в $200 млн.

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Українська спецслужба встановила весь ланцюжок причетних: починаючи від зрадників, які підписали дозволи на вивезення зерна, і закінчуючи всіма членами екіпажу 10 суден рф, на яких транспортують награбоване.

СБУ повідомила про підозру таким фігурантам:

  • Євгену Балицькому - очільнику російської окупаційної адміністрації на захопленій частині Запорізької області;
  • Олександру Сауленку - самопроголошеному "виконувачу обов’язків мера" Бердянська;
  • Володимиру Стельмаченку - "директору" Бердянського морського торговельного порту.

Росіяни для викрадення зерна залучили судна під прапорами РФ та Сирії: "Надежда", "Сормовский-48", "Федор", "Матрос Кошка", "Матрос Позынич", "ZHIBEK ZHOLY", "Св. Костянтин", "Михаил Ненашев", "LAODICEA".

ВІДЕО ДНЯ

Оперативники Служби безпеки встановили ще 5 іноземних морських суден, що вивозять зерно з портів окупованих територій.

Нагадаємо: Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

Теми: зерноокупаціяРосія
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