Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Екснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 11:52
Екснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ
Колаборант Балицький. Фото з Facebook

Депутат Запорізької облради від "Опозиційного блоку" ексрегіонал Євген Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький.

Реклама:

Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області"".

Деталі: В СБУ додали, що зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги.

Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ВІДЕО ДНЯ

Для довідки. Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку".

Теми: СБУЗапорізька областьвійнадержзрада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: