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Екснардеп Балицький допомагав окупантам в Запорізькій області – СБУ

Ірина БалачукЧетвер, 26 травня 2022, 11:52
Колаборант Балицький. Фото з Facebook

Депутат Запорізької облради від "Опозиційного блоку" ексрегіонал Євген Балицький допомагав окупантам – йому оголосили про підозру.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "Підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький.

Він не просто перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області"".

Деталі: В СБУ додали, що зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги.

Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

Зраднику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для довідки. Євген Балицький – колишній нардеп-регіонал. У 2020 році він був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку".

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Теми: СБУЗапорізька областьвійнадержзрада
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