Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських чиновників

Президент Володимир Зеленський закликав політичних лідерів африканських країн не організовувати у себе візити російських офіційних осіб.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Зеленського зі спілкування із представниками африканських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Не можна приймати офіційних осіб із Росії, які приїжджають і показують себе мирними людьми. Приїжджають до вас, тому що їх ніде не приймають, майже скрізь від них усуваються".

"Вони приїжджають до вас, тому що не ведуть війну на вашому континенті. Вони не знають, як підняти економіку у своїй країні. Вони шукатимуть майданчики, де можуть сіяти хаос".

Деталі: За словами Зеленського, "дипломатична ізоляція (Росії – ред..) – це правильно. Світ має повернутися до них спиною".

Що цьому передувало: Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив турне африканськими країнами: Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

Британська розвідка повідомляла, що в Росія може використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну.