Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських чиновників

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 19:36
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав політичних лідерів африканських країн не організовувати у себе візити російських офіційних осіб.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Зеленського зі спілкування із представниками африканських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Не можна приймати офіційних осіб із Росії, які приїжджають і показують себе мирними людьми. Приїжджають до вас, тому що їх ніде не приймають, майже скрізь від них усуваються".

"Вони приїжджають до вас, тому що не ведуть війну на вашому континенті. Вони не знають, як підняти економіку у своїй країні. Вони шукатимуть майданчики, де можуть сіяти хаос".

Деталі: За словами Зеленського, "дипломатична ізоляція (Росії – ред..) – це правильно. Світ має повернутися до них спиною".

Що цьому передувало: Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив турне африканськими країнами: Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

Британська розвідка повідомляла, що в Росія може використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: РосіяАфрика
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Росіяни постануть перед важким вибором, якщо Україна натисне на Ізюм

Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ

Росіяни обстріляли Харків, є постраждалі

ЄС запровадив нові санкції проти Януковича і його сина

Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА

"Газпром" спалює газ замість постачання до країн ЄС – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Скандал з Amnesty International та обстріл Торецька. Головне за 162 день війни
Український офіс Amnesty не брав участь у підготовці скандального звіту про ЗСУ
Кремль підготував нову методичку для висвітлення війни проти України: РФ усіх рятує
Останні новини
05:55
ISW: Росіяни постануть перед важким вибором, якщо Україна натисне на Ізюм
04:58
ВІДЕОПівденна Корея відправила до Місяця свій перший орбітальний апарат
04:00
Росіяни вдарили ракетами біля Запоріжжя
03:08
США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією
02:15
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні
01:29
Зеленський замінив Венедіктову на Костіна в РНБО
00:38
РФ тричі гатила по Сумщині, але обійшлося без жертв
23:58
Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні
23:49
Росіяни не опублікували інтерв'ю хокеїста Гашека, який сказав про ознаки фашизму в РФ
23:37
У Берліні проти проведення виставки знищеної російської техніки перед посольством РФ
Усі новини...