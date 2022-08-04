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Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських чиновників

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 19:36
Зеленський закликав африканських лідерів не приймати у себе російських чиновників
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський закликав політичних лідерів африканських країн не організовувати у себе візити російських офіційних осіб.

Джерело: Інтерфакс, який цитує Зеленського зі спілкування із представниками африканських ЗМІ

Пряма мова Зеленського: "Не можна приймати офіційних осіб із Росії, які приїжджають і показують себе мирними людьми. Приїжджають до вас, тому що їх ніде не приймають, майже скрізь від них усуваються".

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"Вони приїжджають до вас, тому що не ведуть війну на вашому континенті. Вони не знають, як підняти економіку у своїй країні. Вони шукатимуть майданчики, де можуть сіяти хаос".

Деталі: За словами Зеленського, "дипломатична ізоляція (Росії – ред..) – це правильно. Світ має повернутися до них спиною".

Що цьому передувало: Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив турне африканськими країнами: Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

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Британська розвідка повідомляла, що в Росія може використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну.

Теми: РосіяАфрика
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