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Розвідка Британії: Лавров у Африці домагається статусу "великої держави" для РФ

"Європейська правда"Середа, 27 липня 2022, 10:14
Розвідка Британії: Лавров у Африці домагається статусу великої держави для РФ
Сергій Лавров в Уганді, фото МЗС РФ

Розвідка Британії у своєму щоденному зведенні щодо війни в Україні в середу пояснила цілі, з якими глава МЗС РФ Сергєй Лавров поїхав у турне країнами Африки. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лавров у цей час здійснює візити до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

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Росія, швидше за все, спробує використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну, йдеться у зведенні.

З 2014 року Росія докладала значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому група "Вагнера" часто використовувалась як один із улюблених інструментів впливу в регіоні, підкреслила британська розвідка.

"Росія, ймовірно, насамперед взаємодіє з Африкою, бо вважає, що це посилити ідентичність "великої держави", якої вона так прагне. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у тому, щоб забезпечити товарні концесії та переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - сказано у зведенні.

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Окремо британська розвідка торкнулась ситуації з боями на сході України, відзначаючи, що російській приватній військовій компанії "Вагнер", ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ГЕС та селища Новолуганське. Деякі українські сили, мабуть, уже виведені із цього району.

Раніше розвідка Британії пояснила заяви Лаврова про "розширення географії" війни.

Британська розвідка також розповіла про дилему, перед якою стоїть командування РФ.

Теми: розвідкаРосіяЛавровміжнародні відносини
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