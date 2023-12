Розвідка Британії: Лавров у Африці домагається статусу "великої держави" для РФ

Розвідка Британії у своєму щоденному зведенні щодо війни в Україні в середу пояснила цілі, з якими глава МЗС РФ Сергєй Лавров поїхав у турне країнами Африки.

Лавров у цей час здійснює візити до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

Росія, швидше за все, спробує використати ці візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну, йдеться у зведенні.

З 2014 року Росія докладала значні зусилля для забезпечення впливу в Африці, причому група "Вагнера" часто використовувалась як один із улюблених інструментів впливу в регіоні, підкреслила британська розвідка.

"Росія, ймовірно, насамперед взаємодіє з Африкою, бо вважає, що це посилити ідентичність "великої держави", якої вона так прагне. Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у тому, щоб забезпечити товарні концесії та переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - сказано у зведенні.

Окремо британська розвідка торкнулась ситуації з боями на сході України, відзначаючи, що російській приватній військовій компанії "Вагнер", ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ГЕС та селища Новолуганське. Деякі українські сили, мабуть, уже виведені із цього району.

