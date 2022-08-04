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Північна Македонія передала Україні чотири Су-25 – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 20:07

Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MKD.

Міністерство оборони Північної Македонії на запит видання не підтвердило і не спростувало інформацію, зазначивши, що рішення про надання Україні озброєння будуть "розсекречені й представлені в порядку прозорості".

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"Рішення, ухвалені станом на зараз, не впливають на бойову готовність нашої армії", – додали у відомстві.

Як нагадує MKD, під час конфлікту в Македонії у 2001 році країна придбала чотири штурмовики Су-25 в України – три одномісні й один двомісний. Навесні 2003 року їх списали зі збройних сил через відсутність потреби, а у 2004-му – підготували для продажу.

У 2011 році Міноборони Македонії розглядало можливість модернізації Су-25 під стандарти НАТО, але так і не втілило ці плани в життя.

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У червні цього року північномакедонська Ліва партія з посиланням на військові джерела заявила, що Су-нібито 24 почали ремонтувати й перевіряти для передачі Україні за участі українських інженерів.

Раніше стало відомо, що Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними. Скільки танків передають Україні, не уточнюють.

Теми: Македоніяавіа
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