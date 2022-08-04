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Ставленик РФ на Херсонщині Сальдо раптово зліг у лікарню, а "повноваження" передав

"Українська правда"Четвер, 4 серпня 2022, 22:36
ВОЛОДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ПІДОЗРЮВАНОГО В ДЕРЖЗРАДІ

Призначений окупантами "керівник" Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що лягає до лікарні, а своє "повноваження" передає "виконуючому обов’язків" Сергію Єлісєєву.

Джерело: повідомлення Сальдо у Телеграм

Деталі: Сальдо пише, що до нього після наради підійшов "міністр охорони здоров'я" і "став наполягати на негайному медобстеженні". Потім за його словами, "міністр" привів лікарів, "які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації".

Пряма мова Сальдо: "Обговоривши з головою уряду колегами, вирішив погодитися з пропозиціями лікарів. Виконувати обов'язки голови Херсонської області на час моєї відсутності буде голова уряду Херсонської області Єлісєєв С.В (Сергій – колишній працівник ФСБ – ред.)".

Передісторія: У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявили про запобігання замаху на Сальдо.

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Теми: ХерсонРосіяокупація
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