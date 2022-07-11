Окупанти Херсона заявили про запобігання замаху на гауляйтера Сальдо

Представники окупаційної "влади" Херсонської області заявили про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.

Джерело: пропагандистське російське видання РИА "Новости" з посиланням на ставлеників РФ у регіоні

Деталі: Мовляв, бомба була закладена на шляху його автомобіля, проте "вчасно була виявлена і знешкоджена".

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Окупанти бравурно повідомляють, що Сальдо перебуває в міцному здоров'ї та бадьорому настрої і "продовжує виконувати свої обов'язки".

Що передувало: 11 липня повідомлялося про спробу замаху на так званого "главу" окупаційної адміністрації" Мелітопольського району Запорізької області Олексія Сігуту.

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