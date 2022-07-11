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Окупанти Херсона заявили про запобігання замаху на гауляйтера Сальдо

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 липня 2022, 15:17
ВОЛОДИМИР САЛЬДО. ФОТО: FACEBOOK-СТОРІНКА ПІДОЗРЮВАНОГО В ДЕРЖЗРАДІ

Представники окупаційної "влади" Херсонської області заявили про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.

Джерело: пропагандистське російське видання РИА "Новости" з посиланням на ставлеників РФ у регіоні

Деталі: Мовляв, бомба була закладена на шляху його автомобіля, проте "вчасно була виявлена і знешкоджена".

Окупанти бравурно повідомляють, що Сальдо перебуває в міцному здоров'ї та бадьорому настрої і "продовжує виконувати свої обов'язки".

Що передувало: 11 липня повідомлялося про спробу замаху на так званого "главу" окупаційної адміністрації" Мелітопольського району Запорізької області Олексія Сігуту.

Передісторія:

  • Українська прокуратура оголосила Сальдо підозру в скоєнні державної зради. Окупанти "призначили" його "очільником" області 26 квітня.
  • Окупаційна адміністрація на Херсонщині повернула в області герб з двоголовим орлом часів Російської імперії та пробує примусити людей отримувати громадянство РФ. У підвалах Херсонської області окупанти тримають сотні українців, катуючи і вбиваючи їх.

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Теми: Херсонокупаціявійна
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