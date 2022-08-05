США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією

США оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Джерело: міністр охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'єр Бесерра, якого цитує Reuters

Деталі: Очікується, що цей крок звільнить додаткове фінансування та засоби для боротьби із цією хворобою.

Зазначається, що наразі в країні 6600 випадків зараження.

Що передуувало:: 24 липня ВООЗ постановила, що спалах мавпячої віспи є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо:

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.

Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.

Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.

ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її дискримінаційною через географічну прив'язку.