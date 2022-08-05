США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією

США оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Джерело: міністр охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'єр Бесерра, якого цитує Reuters

Деталі: Очікується, що цей крок звільнить додаткове фінансування та засоби для боротьби із цією хворобою.

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Зазначається, що наразі в країні 6600 випадків зараження.

Що передуувало:: 24 липня ВООЗ постановила, що спалах мавпячої віспи є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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