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США оголосили спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією

Анастасія КалатурП'ятниця, 5 серпня 2022, 03:08
ФОТО: GETTY

 США оголосили спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Джерело: міністр охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'єр Бесерра, якого цитує Reuters

Деталі: Очікується, що цей крок звільнить додаткове фінансування та засоби для боротьби із цією хворобою.

Зазначається, що наразі в країні 6600 випадків зараження.

Що передуувало:: 24 липня ВООЗ постановила, що спалах мавпячої віспи є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

Нагадаємо:

  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

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Теми: здоров'яСША
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