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Обезьянья оспа: ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Вспышка обезьяньей оспы является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус в Reuters

Детали: По словам главы ВОЗ, эта вспышка сконцентрирована среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, особенно среди тех, у кого несколько сексуальных партнеров. В то же время он сказал, что "стигма и дискриминация могут быть столь же опасны, как и любой вирус".

Гебреесус  сообщил, что риск заражения этой оспой был умеренным во всем мире, за исключением Европы, где ВОЗ оценила риск как высокий.

В конце июня комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ решил не объявлять вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Тогда было зарегистрировано лишь около 3 тысяч случаев, но количество случаев заболевания резко возросло - сейчас более 16 тысяч случаев обезьяньей оспы в более чем 75 странах и пять смертей на африканском континенте. Группа экспертов согласилась пересмотреть свою позицию относительно объявления чрезвычайной ситуации.

Одним из ключевых вопросов, вызвавших переоценку, было то, будут ли случаи распространяться на другие группы, особенно детей или других лиц, которые были уязвимы для вируса во время прошлых вспышек. Представители ВОЗ заявили, что изучают возможность распространения вируса через новые способы передачи данных.

Справка: ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, или PHEIC, как "чрезвычайное событие", которое является "риском для общественного здравоохранения для других государств вследствие международного распространения болезни" и "потенциально требует  скоординированных международных ответных действий". Этот ярлык может открыть финансирование для сотрудничества в области обмена вакцинами и методами лечения.

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Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

Темы: здоровье
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