Донеччина: окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, 9 поранено
П'ятниця, 5 серпня 2022, 08:07
У четвер внаслідок обстрілів з боку РФ загинули 7 мирних мешканців Донеччини, всі у Торецьку, ще 9 цивільних в області дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram
Дослівно: "За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини — у Торецьку.
Ще 9 людей отримали поранення".
Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Що передувало: 4 серпня російські окупанти влучили в зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області. Тоді Кириленко повідомляв про 8 загиблих і 4 поранених, серед поранених – три дитини.