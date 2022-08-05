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Донеччина: окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, 9 поранено

Катерина ТищенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 08:07
Донеччина: окупанти за добу вбили 7 мирних мешканців, 9 поранено
Загиблі й поранені на Донеччині на 5 серпня, графіка з Telegram Кириленка

У четвер внаслідок обстрілів з боку РФ загинули 7 мирних мешканців Донеччини, всі у Торецьку, ще 9 цивільних в області дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram

Дослівно: "За 4 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини — у Торецьку.

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Ще 9 людей отримали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Що передувало: 4 серпня російські окупанти влучили в зупинку громадського транспорту в Торецьку Донецької області. Тоді Кириленко повідомляв про 8 загиблих і 4 поранених, серед поранених – три дитини.

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Теми: Донецька областьвійна
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