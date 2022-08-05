Псевдореферендум: мер Мелітополя пообіцяв колаборантам детектор брехні і тюремний строк

Мер тимчасовано окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров нагадав про кримінальну відповідальність за допомогу загарбникам у проведенні незаконного псевдореферендуму.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Старші по будинках, квартальні, члени псевдо виборчих комісій - всі, хто допомагатиме окупантам в організації та проведенні референдуму - на вас чекає неминуча кримінальна відповідальність: позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Сьогодні ворог каже, що "всіх не пересаджають та в них немає доказів". Проте докази є. І всі ваші дії ми фіксуємо, аби знати, хто допомагає окупантам. Кримінальні справи будуть відкриті і амністії тут не передбачено.

Мелітополь деокупують. І всі, хто допомагав окупантам, пройдуть поліграф. А його не обманеш".

Деталі: За словами Федорова, щоденно на електронну пошту zradnyk@mlt.gov.ua владі повідомляють, хто нині підігрує ворогу та думає, що відповідальності не буде.

"Дарма! Всі ваші прізвища вже відомі. Тож думайте: ви продали Батьківщину чи ви залишитесь із Батьківщиною", наголосив мер.

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Що передувало: Сили спротиву повідомляли, що в тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки псевдореферендуму щодо "приєднання до РФ".