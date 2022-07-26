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Росіяни завозять піарників і шукають масовку під "референдум" у Запорізькій області

Валентина РоманенкоВівторок, 26 липня 2022, 11:12
Росіяни завозять піарників і шукають масовку під референдум у Запорізькій області
Мелітополь. ілюстративне фото

В тимчасово окупованих Мелітополі та Бердянську Запорізької області почався пошук колаборантів, які будуть створювати масовку в акціях підтримки референдуму.

Джерело: сайт ССО "Центр національного спротиву"

Деталі: За даними розвідки, наразі в Мелітополь уже приїхали російські піарники та політтехнологи, які базуються в захопленому окупантами приміщенні магазину "Фокстрот".

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Їхнім завданням є підготовка до "виборів" та "референдуму". Першим результатом є створення т.зв. громадського руху "Ми вмєстє з росієй", який буде використовуватись для масовки за гроші в акціях нібито підтримки "референдуму" місцевими.

В основному така картинка має працювати для громадян РФ, аби зменшити градус незадоволення війною серед місцевого населення, зазначають у ЦНС.

Відповідний центр набору колаборантів вже працює в Бердянську. Найняттям масовки займаються російські "волонтери", які також будуть й доповнювати масовку.

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За участь в акціях треба лишити паспортні дані й отримати гроші та "гуманітарку", яка має допомогти пережити продовольчу кризу, яку самі росіяни й створили.

Додатково: Призначений окупантами так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов, якого цитує російська пропаганда, висловив упевненість що псевдореферендум щодо приєднання до Росії пройде і "цьому ніхто не завадить".

Нагадаємо: На Луганщині підготовкою до "референдуму" займаються російські вчителі, адже місцеві в переважній кількості не погодились входити до "виборчих дільниць".

Теми: окупаціяЗапорізька областьвійна
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