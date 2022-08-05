Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Білоруських військових відправили тренуватися до Казахстану

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 11:25
ілюстративне фото БелТА

Білоруський військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

Деталі: Кількість військових, яких відправили до Кахахстану, не уточнюється.

Навчання пройде на полігоні "Коктал" (м.Жаркент), а також території навчальних скель, вершин та перевалів Заілійського Алатау у період з 5 по 21 серпня.

За повідомленням Міноборони РБ, під час спільного навчання планується відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, здійснити пошукові дії з використанням альпіністського спорядження, коригування вогню артилерії та наведення авіації.

Що передувало: Міністерство оборони Білорусі повідомило, що у російських навчаннях "Схід-2022" візьмуть участь більше 250 білоруських військових.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: БілорусьКазахстан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ

РосЗМІ: колаборанта Сальдо відвезли до Криму, він у комі

Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти санкції Заходу – ЗМІ

СБУ проводить обшуки у Бродського

Усі новини...
Білорусь
Білорусь ще на тиждень продовжила свої військові навчання
Білоруський суд визнав "екстремістськими" стікери з Лукашенком
Білоруська карта, або "Звідки на Білорусь готувався напад"
Останні новини
21:51
МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела
21:40
Росія забороняє в'їзд 62 громадянам Канади
21:40
Що не так із висновками Amnesty International? – Уейн Джордаш
21:33
фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця
21:32
МЗС про обстріли ЗАЕС: Влучання в діючий реактор – рівноцінне застосуванню атомної бомби
21:21
Китай посилює вимоги щодо імпорту товарів з Тайваню після візиту Пелосі – Bloomberg
21:05
Болгарія зупинила видачу віз для туристів та власників нерухомості з РФ
20:53
Уряд внесе до Ради закон про акціонування "Енергоатома"
20:42
Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях
20:38
Міжнародні резерви України уповільнили падіння до 2% у липні
Усі новини...