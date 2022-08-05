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Білоруських військових відправили тренуватися до Казахстану

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 11:25
Білоруських військових відправили тренуватися до Казахстану
ілюстративне фото БелТА

Білоруський військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

Деталі: Кількість військових, яких відправили до Кахахстану, не уточнюється.

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Навчання пройде на полігоні "Коктал" (м.Жаркент), а також території навчальних скель, вершин та перевалів Заілійського Алатау у період з 5 по 21 серпня.

За повідомленням Міноборони РБ, під час спільного навчання планується відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, здійснити пошукові дії з використанням альпіністського спорядження, коригування вогню артилерії та наведення авіації.

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Що передувало: Міністерство оборони Білорусі повідомило, що у російських навчаннях "Схід-2022" візьмуть участь більше 250 білоруських військових.

Теми: БілорусьКазахстан
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