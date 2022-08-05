Білоруських військових відправили тренуватися до Казахстану

Білоруський військовий контингент візьме участь у спільному тактико-спеціальному навчанні у складі підрозділів сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Казахстан та Республіки Білорусь.

Джерело: Міністерство оборони Білорусі

Деталі: Кількість військових, яких відправили до Кахахстану, не уточнюється.

Навчання пройде на полігоні "Коктал" (м.Жаркент), а також території навчальних скель, вершин та перевалів Заілійського Алатау у період з 5 по 21 серпня.

За повідомленням Міноборони РБ, під час спільного навчання планується відпрацювати питання планування спеціальної операції, провести бойові стрільби, здійснити пошукові дії з використанням альпіністського спорядження, коригування вогню артилерії та наведення авіації.

Що передувало: Міністерство оборони Білорусі повідомило, що у російських навчаннях "Схід-2022" візьмуть участь більше 250 білоруських військових.