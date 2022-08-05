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СБУ проводить обшуки у Бродського

Михайло Ткач, Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 13:22
Михайло Бродський. фото з FB

Служба безпеки України проводить обшуки у бізнесмена Михайла Бродського.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах, Бродський у коментарі УП

Деталі: Справа стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017-2019 років. У справі фігурує бізнесмен та його син.

Обшуки проводяться у Києві: в ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.

У коментарі УП Бродський зазначив що вважає справу "замовленням".

Пряма мова: "Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?".

Додатково: "Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У січні 2016 року з’явилася інформація про те, що будівля Київського річвокзалу, який обіцяли переробити на ресторанну галерею, належить компанії, пов’язаній з ексголовою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і народним депутатом Нестором Шуфричем.  

Шуфрич підтвердив інформацію про купівлю акцій річпорту.

У своєму розслідуванні журналісти "Схем" встановили, що житловий комплекс Rybalsky не відповідає рішенню Київради й умовам договору оренди земельної ділянки, а ПАТ "Київський річковий порт" не виконує зобов’язання щодо використання земельної ділянки, цільове призначення якої "для експлуатації й обслуговування майнового комплексу", а не для будівництва.

У червні 2017 року Господарський суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову київської прокуратури, яка вимагала розірвати договір оренди земельної ділянки у Подільському районі, де будувався житловий комплекс Rybalsky, та повернути її громаді.

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Теми: БродськийСБУ
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