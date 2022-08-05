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На Донеччині артилеристи знищили дві САУ "Акація" окупантів

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 13:59
Фото: 43 окрема артилерійська бригада

В Донецькій області дві артилерійські бригади Збройних сил України знищила дві САУ "Акація" російських загарбників.

Джерело: артилерійська бригада у Facebook

Дослівно: "Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація".

 

Деталі: Знищили ворожі САУ 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила та 26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу було знищено 4 одиниці ворожих артилерійських систем, а з початку російської агресії – 950.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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