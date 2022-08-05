Росіяни знову обстріляли Миколаїв: 1 загиблий та 22 поранених, серед них дитина
Російські окупанти вдень 5 серпня обстріляли Миколаїв, у результаті чого одна людина загинула та понад 20 отримали поранення.
Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram, мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram
Деталі: Замазєєва повідомила, що станом на 17:17 уже відомо про 22 поранених.
Важкі поранення отримав 13-річний хлопець, який в момент атаки росіян перебував біля входу до церкви.
Підлітка з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні.
Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 19:00 відомо про 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми.
Замазєєва уточнила, що по обіді окупанти наносили удари зі сторони Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.
Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що площа ураження дуже велика. У результаті обстрілів пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу.
У 5 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.
Станом на 19:30, відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток. Двоє постраждалих перебувають у реанімації, ще одного оперують.
Передісторія:
- Вночі 5 серпня Корабельний район Миколаєва обстрілювали касетними боєприпасами з РСЗВ, а зранку – ствольною далекобійною артилерією "Піон".
- У Миколаєві вирішили ввести довгу комендантську годину – з 23 години 5 серпня до 5 ранку 8 серпня.