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Росіяни знову обстріляли Миколаїв: 1 загиблий та 22 поранених, серед них дитина

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 19:50
Росіяни знову обстріляли Миколаїв: 1 загиблий та 22 поранених, серед них дитина
Наслідки російських обстрілів Миколаєва удень 5 серпня. Фото з Telegram Замазєєвої

Російські окупанти вдень 5 серпня обстріляли Миколаїв, у результаті чого одна людина загинула та понад 20 отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram, мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: Замазєєва повідомила, що станом на 17:17 уже відомо про 22 поранених.

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Важкі поранення отримав 13-річний хлопець, який в момент атаки росіян перебував біля входу до церкви. 

Підлітка з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні.

Пізніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 19:00 відомо про 1 загиблого. Чоловік 1980 року народження помер через отримані травми. 

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Фото з Telegram Тимошенка

Замазєєва уточнила, що по обіді окупанти наносили удари зі сторони Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.   

 
Фото з Telegram Тимошенка

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що площа ураження дуже велика. У результаті обстрілів пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу.

У 5 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

Станом на 19:30, відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток. Двоє постраждалих перебувають у реанімації, ще одного оперують.

Передісторія: 

Теми: Миколаїввійнажертви
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