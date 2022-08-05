Кім закриває Миколаїв на 2 дні

У Миколаєві з 23 години вечора запроваджується довга комендантська година – до 5 ранку понеділка 8 серпня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу віднестись з розумінням, зпланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні".

Реклама:

Кім запевнив: чесним людям переживати немає чого. У випадку, якщо потрібно вигуляти собаку (недалеко від дому) – потрібно брати з собою документи.

На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів (зокрема знищили дивізіон С-300, який обстрілював місто).

Райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів.

ВІДЕО ДНЯ

Голова ОВА Віталій Кім закриває Миколаїв на 2 доби. Запроваджується комендантська година. pic.twitter.com/GNem8HHNyL — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 5, 2022

Передісторія:

20 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.

Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.

За словами голови ОВА, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.

Читайте також: Віталій Кім: Ми пройшли стани, коли "все пропало" і "ми всім надавали". Зараз стан "треба тяжко працювати заради перемоги"