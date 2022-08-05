Кім закриває Миколаїв на 2 дні
У Миколаєві з 23 години вечора запроваджується довга комендантська година – до 5 ранку понеділка 8 серпня.
Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram
Пряма мова: "Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу віднестись з розумінням, зпланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні".
Кім запевнив: чесним людям переживати немає чого. У випадку, якщо потрібно вигуляти собаку (недалеко від дому) – потрібно брати з собою документи.
На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів (зокрема знищили дивізіон С-300, який обстрілював місто).
Райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів.
Голова ОВА Віталій Кім закриває Миколаїв на 2 доби. Запроваджується комендантська година. pic.twitter.com/GNem8HHNyL— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 5, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 20 липня голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував, що обласний центр закриють на якись час для нейтралізації колаборантів та зрадників.
- Кім опублікував покрокову інструкцію для тих, хто має інформацію про корегувальників вогню окупантів.
- За словами голови ОВА, після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, громадяни, які допомагають оберігати Миколаївщину від обстрілів, отримають винагороду у $100.
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