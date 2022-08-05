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Кім закриває Миколаїв на 2 дні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 5 серпня 2022, 12:13
Віталій Кім. фото УП

У Миколаєві з 23 години вечора запроваджується довга комендантська година – до 5 ранку понеділка 8 серпня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram

Пряма мова: "Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року. Всіх прошу віднестись з розумінням, зпланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні".

Кім запевнив: чесним людям переживати немає чого. У випадку, якщо потрібно вигуляти собаку (недалеко від дому) – потрібно брати з собою документи. 

На вихідні місто закривається, його потрібно буде об’їжджати. Мости розводити влада не буде. Ніякого нападу від ворога не очікується, навпаки ЗСУ успішно ліквідують окупантів (зокрема знищили дивізіон С-300, який обстрілював місто).

Райони міста будуть відпрацьовуватися в тому числі щодо колаборантів.

Передісторія:

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Теми: Миколаїв
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