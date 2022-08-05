В Україні запустили сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти
Служба безпеки України запустила онлайн-сервіс із пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни.
Джерело: СБУ в Telegram
Дослівно: "Об'єднаний центр з пошуку та звільнення полонених запровадив швидку форму подачі заяв про зниклих безвісти українців в умовах війни, а також тих, хто потрапив у полон до окупантів".
Деталі: Про обставини зникнення людини тепер можна повідомити через онлайн-форму. Тим, хто звернувся до центру раніше, не треба повторно заповнювати електронну форму.
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У СБУ запевнили, що отримані дані не потраплять до сторонніх осіб і є конфіденційними. Спецлужбовці закликали українців не надавати інформацію про полонених і власні персональні дані не уповноваженим організаціям.
Нагадаємо:
- 1 червня розпочала роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.
- У березні Міністерство цифрової трансформації створило Telegram-канал, що допоможе знайти рідних.