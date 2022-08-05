Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ

Росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.

Джерело: російське видання "Медуза"

Деталі: Джерела видання "близькі до Кремля" розповіли, що наразі старання російських пропагандистів не приносить результатів і підтримка Росії на окупованих територіях мала.

Дослівно: "Два співрозмовники, близькі до АП, розповіли "Медузі", що в середині липня на зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей провели закрите соціологічне опитування про те, чи хочуть місцеві жителі приєднання до Росії. За його результатами за приєднання виступили близько 30%, стільки ж (в умовах окупації) висловилося за збереження областей у складі України. Решта "вагалися з відповіддю".

Деталі: Проте, як пише "Медуза", попри такі низькі показники, в Кремлі вважають, що "референдуми пройдуть як треба". Джерела також заявили, що 11 вересня як дата "референдуму" умовна і його можуть провести в інший день.

Передісторія:

Раніше українські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляли, що підконтрольне Кремлю угруповання "ДНР" планує імітацію "референдуму" на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до Російської Федерації.