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Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 5 серпня 2022, 18:33
Росіяни опитали окуповані території, чи хочуть вони в РФ: бажаючих мало - РосЗМІ
Фото илюстративне

Росіяни проводили у липні опитування на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей щодо приєднання до Росії і підтримка цієї ідеї склала всього 30%.   

Джерело: російське видання "Медуза"

Деталі: Джерела видання "близькі до Кремля" розповіли, що наразі старання російських пропагандистів не приносить результатів і підтримка Росії на окупованих територіях мала.

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Дослівно: "Два співрозмовники, близькі до АП, розповіли "Медузі", що в середині липня на зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей провели закрите соціологічне опитування про те, чи хочуть місцеві жителі приєднання до Росії. За його результатами за приєднання виступили близько 30%, стільки ж (в умовах окупації) висловилося за збереження областей у складі України. Решта "вагалися з відповіддю".  

Деталі: Проте, як пише "Медуза", попри такі низькі показники, в Кремлі вважають, що "референдуми пройдуть як треба". Джерела також заявили, що 11 вересня як дата "референдуму" умовна і його можуть провести в інший день.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше українські ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомляли, що підконтрольне Кремлю угруповання "ДНР" планує імітацію "референдуму" на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до Російської Федерації.

Теми: Росіяокупаціяреферендум
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