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У Донецьку зібралися намалювати на "референдумі" 70% за приєднання до Росії – ЗМІ

Понеділок, 25 липня 2022, 12:30
Стратегія анексії Донбасу, "Донбас. Реалії"

Підконтрольне Кремлю угруповання "ДНР" планує імітацію "референдуму" на всій території Донецької області з результатом 70% голосів за приєднання до Російської Федерації.

Джерело: журналісти проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії" з посиланням на джерела в українській розвідці

Деталі: Журналісти "Донбас Реалії" отримали від своїх джерел в одному з розвідувальних органів України документ окупантів та їхніх поплічників "Стратегія підготовки і проведення референдуму про вступ "ДНР" до складу Російської Федерації".

Зараз на окупованих територіях формують списки виборців, у тому числі через центри видачі гуманітарної допомоги, та створюють виборчі комісії.

Зокрема заплановане використання так званих "вуличних виборчих комісій", розміщених у наметах.

 

Згідно зі "стратегією", голосувати на окупованих територіях треба за допомогою "мітки виборця": на вказівний палець наносять чорнило, яке кілька діб не стирається. Мовляв, це "ефективний спосіб для країн, де документи, що підтверджують особу, не стандартизовані".

 

У документі розписано декілька етапів так званої pr-кампанії, однак дати псевдореферендуму немає. За інформацією джерела один із варіантів, який розглядає Росія ‒ 11 вересня.

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У "стратегії" вказано, якою кількісно має бути явка та підтримка, щоб вписатися в 70%.

 

Щодо півдня України, згідно з даними "Донбас Реалії", проблема, яку визнає окупаційна влада, "для звернення до президента Росії (про приєднання до РФ ‒ ред.) потрібен орган, який створює видимість широкого народного волевиявлення". Його ще потрібно створити. 

Наприклад, у Запорізькій області є вже декілька варіантів назви ‒ "народна рада", "народні збори", "народний собор".

Російські сили на окупованих територіях нині призначають свою "псевдовладу", є повідомлення про наміри організувати там незаконні референдуми про "приєднання до РФ" та видачу російських паспортів жителям цих територій.

В українському Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наразі обговорюють питання про запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта на окупованій території.

Правозахисники пояснювали, що паспортизація є "свідомою політикою країни-агресора і що це злочин", але теза про необхідність притягнення до кримінальної відповідальності людини, яка такий паспорт отримує, "є небезпечною та може бути використана російською пропагандою для додаткового залякування мешканців окупованих територій".

Теми: РосіяДонбасанексіяреферендум
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