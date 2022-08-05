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Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

П'ятниця, 5 серпня 2022, 19:32
Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором
Фото із відкритих джерел

Російські окупаційні війська вдруге за 5 серпня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Джерело: повідомлення Енергоатома

Дослівно: "Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

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Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає".

Деталі: Повідомляється, що перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію, бо ймовірно знали, що готується атака. Український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше у п’ятницю в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти обстріляли територію Запорізької АЕС – зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика. Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Теми: Запоріжжяенергетикавійна
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