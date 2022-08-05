Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом

Російські окупанти знову обстріляли територію Запорізької АЕС – зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "5 серпня російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.



Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС".



Деталі: В Енергоатомі підкреслили, що ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

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Водночас повідомляється, що було ухвалене рішення розвантажити та відключити від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.



"Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано", – підсумували в Енергоатомі.



Передісторія:

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські війська використовують Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, щоб посилити страх ядерної катастрофи і знизити бажання Заходу надавати військову підтримку Україні.

За даними Енергоатома, окупанти встановлюють ракетні комплекси на території Запорізької АЕС, із яких обстрілюють район Нікополя.