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Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 17:15
Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом
ЗАЕС з Telegram Енергоатома

Російські окупанти знову обстріляли територію Запорізької АЕС – зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "5 серпня російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС".

Деталі: В Енергоатомі підкреслили, що ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

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Водночас повідомляється, що було ухвалене рішення розвантажити та відключити від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.

"Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано", – підсумували в Енергоатомі.

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Теми: Запорізька областьЗАЕСвійна
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