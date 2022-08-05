Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом

Ірина БалачукП'ятниця, 5 серпня 2022, 17:15
ЗАЕС з Telegram Енергоатома

Російські окупанти знову обстріляли територію Запорізької АЕС – зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "5 серпня російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС".

Деталі: В Енергоатомі підкреслили, що ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Водночас повідомляється, що було ухвалене рішення розвантажити та відключити від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.

"Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано", – підсумували в Енергоатомі.

Передісторія: 

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Запорізька областьЗАЕСвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно

МЗС анулювало диппаспорти 225 нардепам – джерела

фотоРозслідувачі Bellingcat ідентифікували окупанта, який катував і стратив українського бійця

Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Росіяни вдруге обстріляли ЗАЕС: снаряди впали поруч із ядерним реактором

Подоляк: Кремль проводить приховану мобілізацію у два способи

Усі новини...
Запорізька область
МЗС про обстріли ЗАЕС: Влучання в діючий реактор – рівноцінне застосуванню атомної бомби
Росіяни провалюють темпи паспортизації на окупованих територіях: 1% - з червоною макулатурою
Наступ ЗСУ змушує Росію стягувати війська до Херсона та Запоріжчини – розвідка
Останні новини
03:01
Дніпропетровщина: РФ обстріляла Нікополь
02:00
Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази
01:05
Росіяни обстріляли Харків, лунали вибухи
00:38
Доба на Сумщині: Понад 60 прильотів, поранена людина
23:47
Радянський танк в естонській Нарві третій день патрулюють місцеві – щоб не перенесли
23:26
Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після скандального звіту організації
23:08
Після скандального звіту очільниця українського AI звільнилася: розійшлись з керівництвом ціннісно
23:01
Зеленський: Уже конфіскували російських активів на 28 мільярдів гривень
22:42
Обстріл ЗАЕС: Зеленський вимагає санкції проти "Росатома" через ядерні загрози
22:24
Економічні новини 5 серпня: перший караван вийшов з українських портів, НБУ скасовує ліцензії обмінникам
Усі новини...