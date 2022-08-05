Окупанти обстріляли ЗАЕС: влучили у високовольтну лінію – Енергоатом

Російські окупанти знову обстріляли територію Запорізької АЕС – зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Дослівно Енергоатом: "5 серпня російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.



Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС".



Деталі: В Енергоатомі підкреслили, що ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють.

Водночас повідомляється, що було ухвалене рішення розвантажити та відключити від мережі один із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції.



"Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано", – підсумували в Енергоатомі.



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