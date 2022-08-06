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Ізраїль завдав ударів по об'єктах у секторі Гази

Анастасія КалатурСубота, 6 серпня 2022, 02:00
ФОТО: GETTY

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" в секторі Гази.

Джерело: AFP, Армія оборони Ізраїлю (IDF), Reuters

Деталі: Зокрема Ізраїль обстріляв  кілька ракетних установок, які належали   "Ісламському джихаду".  Також винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по об'єкту,  пов'язаний з виробництвом ракет, по фабриках з виробництва мінометних снарядів.

У п'ятницю Ізраїль оголосив, що "через безпосередню загрозу нападу на ізраїльське цивільне населення з боку терористичної організації "Ісламський джихад" у Газі ми розпочали операцію "Світанок".

 Ізраїль завдав авіаударів по Газі, убивши понад 15 людей, у тому числі головного командира палестинського угруповання Тайсіра аль-Джабарі, і викликав шквал ракетного вогню у відповідь з території.

"Ісламський джихад" заявив, що ізраїльське бомбардування було "оголошенням війни" і  що  у відповідь випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.

За інформацією IDF, лише за 2 години ввечері з Гази у бік Ізраїлю було випущено 71 ракету. 9 з цих ракет впали всередині cектору Гази.

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Представники місцевої охорони здоров'я в Газі заявили, що щонайменше 10 людей, у тому числі п'ятирічна дитина, були вбиті, а 55 поранені в результаті ізраїльських авіаударів.

Удари були завдані трохи більше ніж через рік після 11-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у травні 2021 року.

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Теми: ІзраїльСектор Газа
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