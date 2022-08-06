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Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 08:38
Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів
Квартира в Газі, по якій Ізраїль завдав удару 5 серпня, щоб убити одного з керівників "Ісламського джихаду" у рамках операції "Світанок". Фото Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 000 резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Джерело: The Jerusalem Post

Пряма мова Ганца: "Ми не дозволимо нікому погрожувати чи завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує – постраждає. Ми не прагнемо конфлікту, але ми без вагань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно".

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Деталі: Повідомляється, що резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.

За словами Ганца, сили оборони готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Ізраїль завдав ударів по десятках цілей у всьому секторі Газа, знищивши, зокрема, одного із керівників палестинського "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі.
  • Разом з тим, зазначається, що в Газі загинули кілька мирних жителів, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще щонайменше 55 отримали поранення.
  • В "Ісламському джихаді" на це заявили, що проти них "почали війну" і вони будуть "захищати себе і свій народ".
  • Після атаки на Газу ЦАХАЛ попередив, що ісламісти, ймовірно, відповідатимуть ракетними обстрілами Ізраїлю. Тому військові розмістили батареї "Залізний купол" у районі Єрусалима, Беер-Шеви та в інших районах, щоб перехоплювати снаряди.
  • "Ісламський джихад" заявив, що у відповідь на ізраїльське бомбардування випустив понад 100 ракет по Ізраїлю.

Теми: Ізраїльмобілізація
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