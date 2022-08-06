Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів

Квартира в Газі, по якій Ізраїль завдав удару 5 серпня, щоб убити одного з керівників "Ісламського джихаду" у рамках операції "Світанок". Фото Getty Images

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц схвалив проект наказу про призов до 25 000 резервістів до Армії оборони Ізраїлю у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Джерело: The Jerusalem Post

Пряма мова Ганца: "Ми не дозволимо нікому погрожувати чи завдавати шкоди громадянам Ізраїлю. Хто спробує – постраждає. Ми не прагнемо конфлікту, але ми без вагань будемо захищати наших громадян, якщо буде потрібно".

Деталі: Повідомляється, що резервістів призивають до Південного командування, підрозділів протиповітряної оборони, командування тилу та бойових частин, також призивають офіцерів.

За словами Ганца, сили оборони готуються до всіх сценаріїв, на всіх фронтах, включаючи північ і центр країни.

5 серпня ЦАХАЛ оголосив про початок операції "Світанок", яка спрямована проти палестинських радикальних угрупувань, що діють у секторі Гази.



За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда, "метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч із сектором Газа".

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