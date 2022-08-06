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Окупанти вже вбили 361 дитину в Україні – ОГП

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 09:38
Залишки російської ракети у Миколаєві після обстрілів 4 серпня. Фото ДСНС

Станом на ранок 6 серпня понад 1 063 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, з них щонайменше 361 дитина загинула.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: " За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 361 дитина загинула та понад 702 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (371), Харківській (197), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (58), Херсонській (55) та Запорізькій (40) областях.

Зокрема, 5 серпня внаслідок обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-річний хлопчик.  

Також стало відомо, що 28 липня через обстріли с. Чорнобаївка Херсонської області отримав поранення малолітній хлопчик. 

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А 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області загинув 6-річний хлопчик.

Також прокурори встановили, що 21 червня внаслідок обстрілів с. Малі Проходи Харківської області від отриманих тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 211 закладів освіти, з них 230 зруйновані повністю.

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Теми: Українавійнажертвидіти
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