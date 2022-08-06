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Окупанти обстріляли Миколаївщину – є загибла і поранені

Ірина БалачукСубота, 6 серпня 2022, 15:59
Фото ілюстративне. Наслідки російських ударів по Миколаївщині. Фото поліції

Вдень 6 серпня російські війська обстріляли смт Березнегувате, у результаті чого одна людина загинула та 5 отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Артилерією обстріляне смт Березнегувате. В результаті – 5 людей поранено. На жаль, є загибла".

Деталі: За словами голови облради, від рук окупантів загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.

Замазєєва зазначила, що росіяни стріляють по майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

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Теми: Миколаївська областьвійнажертви
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