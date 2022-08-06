Окупанти обстріляли Миколаївщину – є загибла і поранені

Вдень 6 серпня російські війська обстріляли смт Березнегувате, у результаті чого одна людина загинула та 5 отримали поранення.

Джерело: голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва у Telegram

Пряма мова Замазєєвої: "Артилерією обстріляне смт Березнегувате. В результаті – 5 людей поранено. На жаль, є загибла".

Деталі: За словами голови облради, від рук окупантів загинула пенсіонерка, яка все життя пропрацювала медсестрою.

Замазєєва зазначила, що росіяни стріляють по майже по всій лінії зіткнення, вздовж кордонів Миколаївської та Херсонської областей.

Передісторія:

Вночі 6 серпня ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаїв, внаслідок чого 2 людини отримали поранення. Також було пошкоджено житлові будівлі.