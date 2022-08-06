У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

МЗС України заявляє, що визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх не було вчасно повернуто на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства.

Джерело: пресслужба МЗС у коментарі УП

Дослівно: "За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані.

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Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання".

Деталі: Як пояснили в МЗС, дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень. Відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. Також за жодних обставин вони не можуть використовуватися для приватних поїздок.

"Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України", - запевнили у відомстві.

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Що передувало: 5 серпня УП повідомила, що Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк.