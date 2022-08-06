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У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 17:22
У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів
МЗС України, фото з Facebook

МЗС України заявляє, що визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, оскільки їх не було вчасно повернуто на зберігання, попри неодноразові прохання міністерства.

Джерело: пресслужба МЗС у коментарі УП

Дослівно: "За останні місяці МЗС України кілька разів зверталося до народних депутатів з проханням повернути паспорти і взаємодіяло з Верховною Радою для організації цього процесу. Останній раз ми просили здати паспорти впродовж липня. Всі наші заклики були проігноровані.

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Відповідно, керуючись законодавством України, МЗС України визнало недійсними 225 дипломатичних паспортів народних депутатів, які не були своєчасно повернуті до МЗС на зберігання".

Деталі: Як пояснили в МЗС, дипломатичні паспорти видаються народним депутатам виключно для здійснення офіційних відряджень. Відповідно до положення про дипломатичний паспорт, затвердженого указом президента, після повернення із відрядження в десятиденний термін дипломатичні паспорти мають бути повернені до МЗС на зберігання. Також за жодних обставин вони не можуть використовуватися для приватних поїздок.

"Міністерство невідкладно видасть дипломатичні паспорти депутатам, які відбуватимуть в офіційні відрядження від Верховної Ради України", - запевнили у відомстві.

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Що передувало: 5 серпня УП повідомила, що Міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам, які не здали їх після офіційних відряджень.

Серед тих, кому анулювали документ, перший віце-спікер ВР Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голова фракції СН Давид Арахамія і голова партії СН Олена Шуляк.

Теми: МЗСпаспортВерховна Рада
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