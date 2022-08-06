Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

Колаборант, так званий "заступник начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталій Гура помер у лікарні після того, як був розстріляний.

Джерело: чиновники окупантів "заступниця голови ВЦА Херсонської області" Катерина Губарєва, яку цитує ТАСС, "глава адміністрації Каховського району" Володимир Леонтьєв у коментарі РИА Новости

Деталі: Представники окупантів повідомили журналістам про смерть Гури.

Напад на колаборанта стався у суботу біля його будинку. За словами джерела РИА Новости в "районній адміністрації", невідомі кілька разів вистрілили в Гуру, імовірно з пістолета Макарова. На місці події знайшли стріляні гільзи від цієї зброї.

Що передувало: Раніше у суботу російські пропагандистські ЗМІ повідомили про "замах" на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру, він перебував у важкому стані в лікарні.