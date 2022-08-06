РосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про замах на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру, він у важкому стані в лікарні.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА "Новости", "ТАСС", колаборант Кирило Стремоусов

Дослівно: "Невідомі розстріляли Гуру, ймовірно, з пістолета Макарова. На місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ".

Деталі: Зараз вирішується питання щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму.

Пізніше в мережі з’явилися чутки про смерть Гури. Однак так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов не підтвердив цю інформацію.

"Перебуває у лікарні у тяжкому стані, в реанімації. Смерть не підтверджуємо", – цитує Стремоусова ТАСС.

Оновлено: Пізніше окупанти підтвердили інформацію про смерть Гури.

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