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РосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера

"Українська правда"Субота, 6 серпня 2022, 14:35
РосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера
колаборант Гура, фото: Facebook

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про замах на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру, він у важкому стані в лікарні.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА "Новости", "ТАСС", колаборант Кирило Стремоусов

Дослівно: "Невідомі розстріляли Гуру, ймовірно, з пістолета Макарова. На місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ".

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Деталі: Зараз вирішується питання щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму.

Пізніше в мережі з’явилися чутки про смерть Гури. Однак так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов не підтвердив цю інформацію.

"Перебуває у лікарні у тяжкому стані, в реанімації. Смерть не підтверджуємо", – цитує Стремоусова ТАСС.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше окупанти підтвердили інформацію про смерть Гури.

Що було раніше:

  • На початку липня повідомлялось, що через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах.
  • У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявляли про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.
  • 11 липня повідомлялось, що в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області була спроба замаху на колаборанта Росії Андрія Сігуту.

Теми: Херсонська областьУкраїнаРосіявійна
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