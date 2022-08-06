РосЗМІ: в окупованій Новій Каховці поранили заступника гауляйтера
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про замах на призначеного окупантами так званого "заступника начальника ВЦА" окупованої Нової Каховки Херсонської області Віталія Гуру, він у важкому стані в лікарні.
Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА "Новости", "ТАСС", колаборант Кирило Стремоусов
Дослівно: "Невідомі розстріляли Гуру, ймовірно, з пістолета Макарова. На місці замаху виявлено стріляні гільзи від ПМ".
Деталі: Зараз вирішується питання щодо переправлення колаборанта до окупованого Криму.
Пізніше в мережі з’явилися чутки про смерть Гури. Однак так званий "заступник голови адміністрації Херсонської області" Кирило Стремоусов не підтвердив цю інформацію.
"Перебуває у лікарні у тяжкому стані, в реанімації. Смерть не підтверджуємо", – цитує Стремоусова ТАСС.
Оновлено: Пізніше окупанти підтвердили інформацію про смерть Гури.
Що було раніше:
- На початку липня повідомлялось, що через тотальний спротив окупантам на Херсонщині керівництво загарбників пересувається з охороною, у броньованих машинах та бронежилетах.
- У липні представники окупаційної "влади" Херсонської області заявляли про запобігання замаху на гауляйтера Володимира Сальдо.
- 11 липня повідомлялось, що в окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області була спроба замаху на колаборанта Росії Андрія Сігуту.