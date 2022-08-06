МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: можлива ядерна катастрофа
Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію.
Джерело: заява Гроссі на сайті МАГАТЕ
Дослівно: "Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами".
Деталі: Директор МАГАТЕ заявив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, "цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну".
"Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу", - заявив Гроссі.
Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.
Дослівно: "Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першорядне значення.
…Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо.
Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягатиму — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася".
Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.