МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: можлива ядерна катастрофа

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попереджає про ядерну катастрофу та наполягає на місії МАГАТЕ на станцію.

Джерело: заява Гроссі на сайті МАГАТЕ

Дослівно: "Я вкрай стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, що підкреслює цілком реальну небезпеку ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров'ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами".

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Деталі: Директор МАГАТЕ заявив, що військові дії, які становлять під загрозу безпеку ЗАЕС, "цілком неприйнятні, і їх треба уникнути за будь-яку ціну".

"Я рішуче й наполегливо закликаю всі сторони виявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об'єкту з шістьма реакторами. І я засуджую будь-які насильницькі дії, вчинені на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї, чи проти її персоналу", - заявив Гроссі.

Він наголосив, що український персонал, який працює на окупованій станції, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз або тиску, що підривають також безпеку АЕС.

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Дослівно: "Щоб запобігти подальшому виходу ситуації з-під контролю, присутність МАГАТЕ для надання технічної підтримки в галузі ядерної безпеки має першорядне значення.

…Ось уже чотири місяці я готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на найбільшу в країні Запорізьку атомну електростанцію… Ця життєво важлива місія досі не відбулася не з вини МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це неможливо.

Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати — і ще раз наполягатиму — на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася".

Що передувало: Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.