Окупанти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію на ЗАЕС, є ризик викиду радіації – Енергоатом

Російські окупанти в результаті обстрілів 5 серпня серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус на Запорізькій АЕС – є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Джерело: Енергоатом у Telegram, видання The Insider, керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram

Дослівно Енергоатом: "Внаслідок обстрілів серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об’єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека.

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6 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки".

Деталі: Водночас видання The Insider зазначає, що окупанти могли замінувати ЗАЕС, або територію навколо атомної електростанції.

Про підозрілу діяльність російських солдатів повідомили джерела видання на ЗАЕС.

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The Insider опублікував відео, на якому російські військові вантажівки заїжджають на територію АЕС та розвантажують якийсь вантаж.

За даними співрозмовника видання, колона військових вантажівок прибула на територію АЕС 2 серпня.

Вантажівки зупинилися між 1 і 2 енергоблоками і через деякий час частина колони по одній машині почала заїжджати на територію машинного залу 1-го енергоблока через вантажні ворота. За даними цього джерела, машинну залу замінували.

Згідно зі свідченнями іншого співрозмовника видання, на території станції перебувають близько 500 російських солдатів та військова техніка, у тому числі БТРи, зенітні установки та техніка для радіохімічної розвідки. Це джерело каже, що росіяни замінували територію навколо ЗАЕС.

За даними джерела, поблизу села Водяне, яке розташоване найближче до АЕС, стоять батареї "Градів", а міни та боєкомплект російські солдати зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків – під естакадами, причому частина боєкомплекту є навіть усередині енергоблоку.

Чи був енергоблок замінований, чи його просто використовують для зберігання вибухівки, другому джерелу видання невідомо.

Водночас співрозмовник зазначив, що захопленням станції керував генерал-майор Олексій Домбровський, після чого командування передали генерал-майору РХБЗ ЗС РФ Валерію Васильєву.

Енергоатом повідомляє, що український персонал станції продовжує працювати навіть у таких умовах та докладає усіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Наразі персонал станції займається ліквідацією наслідків пошкоджень, яких окупанти завдали своїми обстрілами 5 серпня.

Єрмак наголосив, що те, що відбувається на Запорізькій АЕС – є ядерним тероризмом від Росії.



"Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн-спонсорів тероризму", – переконаний глава ОПУ.

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