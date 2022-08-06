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Окупанти замінували інфраструктуру в Херсоні – розвідка

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 21:38
Окупанти замінували інфраструктуру в Херсоні – розвідка
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Джерело: представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили мінування життєво важливих комунікацій, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

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Це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні".

Деталі: Юсов підкреслив, що "безумовно, ця стратегія не спрацює".

Що передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти погрожують підірвати інфраструктуру міста у випадку контрнаступу ЗСУ.

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Теми: Херсонмінуваннярозвідка
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