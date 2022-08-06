Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти замінували інфраструктуру в Херсоні – розвідка

Катерина ТищенкоСубота, 6 серпня 2022, 21:38
ФОТО: FACEBOOK.COM/KOLYKHAEV.IGOR

Російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Джерело: представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Сьогодні маємо інформацію про те, що в Херсоні окупанти здійснили мінування життєво важливих комунікацій, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання.

Це така стратегія терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні".

Деталі: Юсов підкреслив, що "безумовно, ця стратегія не спрацює".

Що передувало: Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти погрожують підірвати інфраструктуру міста у випадку контрнаступу ЗСУ.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонмінуваннярозвідка
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени

Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ

Загострення на ЗАЕС: Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання

ЗСУ досягли сильних результатів у знищенні баз окупантів – Зеленський

Заступник гауляйтера Нової Каховки помер після поранення – окупанти

У МЗС пояснили, чому анулювали диппаспорти 225 депутатів

Усі новини...
Херсон
ЗСУ знищили російський склад боєприпасів в Херсоні
Ставленик РФ на Херсонщині Сальдо раптово зліг у лікарню, а "повноваження" передав
Зеленський призначив нового голову Херсонської ОДА
Останні новини
08:27
ЗСУ відбили три спроби штурму на Луганщині
07:51
Дніпропетровщина: росіяни гатили з "Градів" та "Ураганів", двоє поранених
07:00
Зведення Генштабу: Росія розгортає додаткові війська в Білорусі
06:01
ISW: Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою
05:11
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
04:48
Ізраїль ліквідував ще одного ватажка “Ісламського джихаду” в секторі Гази
04:00
The Times: Amnesty International стала рупором путінської пропаганди і повинна піти зі сцени
03:18
Тайвань заявив, що Китай провів репетицію нападу на острів
02:21
ОК "Південь": ЗСУ знищили російський "Панцир" і чотири системи С-300
01:30
Косово арештувало на кордоні російську журналістку — її підозрюють у роботі на розвідку РФ
Усі новини...