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Окупанти погрожують підірвати інфраструктуру Мелітополя в разі відступу – мер

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 липня 2022, 16:35
Іван Федоров, фото з Facebook

Окупанти в Мелітополі погрожують підірвати інфраструктуру міста, якщо ЗСУ його звільнять, і російським військам доведеться відходити.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Слід зазначити про одну річ, яку я чув вже не від однієї людини. Окупанти кажуть, що якщо вони будуть виходити з Мелітополя, а те, що вони це припускають, це вже добре, вони кажуть: "Якщо ми будемо з міста виходити, заміновано все, зруйновано буде все". І це точно не про забезпечення безпеки нашої інфраструктури".

Деталі: За словами Федорова, зараз росіянами захоплена вся інфраструктура міста. "Сьогодні вони можуть бути в одній школі, завтра будуть в іншій, і їм байдуже", - сказав мер.

Також він розповів, що окупанти залишають свою військову техніку і військові об'єкти безпосередньо поблизу житлових багатоповерхових будинків, щоб українські військові не могли відповідати на обстріли.

За словами Федорова, імовірне звільнення Мелітополя пов’язано з херсонським фронтом, де зараз спостерігається позитивна динаміка.

Федоров також висловив думку, що якщо ЗСУ звільнять Мелітополь хоча б за тиждень до початку опалювального сезону, то його вдасться розпочати, а якщо ж ні – "опалювальний сезон в Мелітополі не розпочнеться".

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Довідка: З 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. 

Що передувало: 13 липня Федоров повідомляв, що в окупованому Мелітополі росіяни укріплюють оборону, готуючись до наступу Збройних сил України.

Пізніше місцеві ЗМІ писали, що мелітопольські колаборанти бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка у центрі міста та готують для себе будівлю міськвиконкому.

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Теми: Мелітопольдеокупація
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